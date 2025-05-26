В Норвегии предъявили обвинения члену экипажа судна, которое едва не въехало в дом

Прокуратура в Норвегии предъявила обвинение члену экипажа грузового судна в небрежном управлении после того, как судно село на мель, едва не врезавшись в дом местного жителя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Член экипажа, имя которого не было обнародовано, был вахтенным на момент посадки судна на мель, сообщил в своем заявлении прокурор Кьетил Бруланд Серенсен.

Сообщается, что мужчина заснул во время дежурства. Он сообщил полиции, что не слышал никакой тревоги до того, как судно село на мель.

NRK

Полиция будет расследовать, имел ли обвиняемый достаточно времени для отдыха перед сменой.

Судно NCL Salten село на мель незадолго до 6 утра в четверг. Двигаясь со скоростью примерно 30 км/ч, оно наехало на берег и едва не задело местный дом.

О разливах топлива не сообщалось, и никто из 16 человек, находившихся на борту, не пострадал.

В понедельник экипаж продолжал выгружать контейнеры с корабля, чтобы его было легче вытащить с этого участка.

Судоходная компания NCL заявила, что сотрудничает со следователями.

Местный житель Иоганн Гельберг, на двор которого наехало судно, рассказал норвежскому телеканалу NRK, что проспал все происходящее и проснулся только тогда, когда сосед начал звонить в его дверь.

В прошлом году два человека, которые начали тонуть в автомобиле Tesla в Осло-фьорде, что на юго-востоке Норвегии, спаслись благодаря плавучей сауне.