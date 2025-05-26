Макрон про відео з "ляпасом" від дружини: "Ми просто жартували"

Французький президент Емманюель Макрон прокоментував кадри з першою леді Бріжит Макрон під час їхнього прибуття до В'єтнаму 25 травня, які викликали численні запитання та коментарі в соціальних мережах.

Його слова наводить AP, передає "Європейська правда".

Кадри, зняті в неділю ввечері американським агентством Associated Press в аеропорту Ханоя, показують, як відчиняються двері літака президента Франції і з'являється постать Емманюеля Макрона, який ще перебуває всередині.

У цей момент з'являються обидві руки його дружини, хоча її самої не видно. Вона кладе руки на обличчя президента і відштовхує його. Макрон виглядає спантеличеним, але швидко опановує себе, щоб привітатися з людьми зовні.

Це викликало суспільний резонанс та численні запитання в соціальних мережах, тому згодом Макрон пояснив журналістам, що вони з дружиною просто жартували.

"Ми дуркували і, справді, жартували з моєю дружиною. Це перетворюється ледь не на геопланетарну катастрофу", – додав він.

Нагадаємо, у минулому першій леді Франції довелось заперечувати фейк, що вона народилась чоловіком.

Раніше повідомлялось, що президентське подружжя Франції завело собаку з притулку.