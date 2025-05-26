Макрон о видео с "пощечиной" от жены: "Мы просто шутили"

Французский президент Эмманюэль Макрон прокомментировал кадры с первой леди Брижит Макрон во время их прибытия во Вьетнам 25 мая, которые вызвали многочисленные вопросы и комментарии в социальных сетях.

Его слова приводит AP, передает "Европейская правда".

Кадры, снятые в воскресенье вечером американским агентством Associated Press в аэропорту Ханоя, показывают, как открывается дверь самолета президента Франции и появляется фигура Эмманюэля Макрона, который еще находится внутри.

В этот момент появляются обе руки его жены, хотя ее самой не видно. Она кладет руки на лицо президента и отталкивает его. Макрон выглядит озадаченным, но быстро берет себя в руки, чтобы поздороваться с людьми снаружи.

Это вызвало общественный резонанс и многочисленные вопросы в социальных сетях, поэтому впоследствии Макрон объяснил журналистам, что они с женой просто шутили.

"Мы дурачились и, действительно, шутили с моей женой. Это превращается чуть ли не в геопланетарную катастрофу", – добавил он.

Напомним, в прошлом первой леди Франции пришлось отрицать фейк, что она родилась мужчиной.

Ранее сообщалось, что президентская чета Франции завела собаку из приюта.