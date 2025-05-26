Прем’єр-міністри країн Північної Європи прибули до фінського Турку на неформальну літню зустріч, під час якої ключовими темами будуть поглиблення співпраці та підтримка України.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Зустріч прем’єр-міністрів Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії, Ісландії та представників автономних Фарерських островів і Гренландії проходитиме у Турку та містечку Пайміо неподалік.

Обговорювати планують питання регіональної співпраці, безпеку постачання і ширшу безпекову ситуацію у регіоні, а також підтримку України.

Увечері до нордичних прем’єрів приєднається також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, у якого наступного дня заплановані зустрічі з фінськими топпосадовцями – у тому числі про питання європейської безпеки та переговори довкола російсько-української війни.

Нагадаємо, у понеділок МЗС Фінляндії викликало посла Росії для пояснень у зв'язку з порушенням повітряного простору російськими літаками 23 травня.

Фінські військові прогнозують, що Росія нарощуватиме сили біля російсько-фінського кордону у разі паузи у війні проти України.