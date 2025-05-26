Премьер-министры стран Северной Европы прибыли в финский Турку на неформальную летнюю встречу, во время которой ключевыми темами будут углубление сотрудничества и поддержка Украины.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Встреча премьер-министров Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Исландии и представителей автономных Фарерских островов и Гренландии будет проходить в Турку и городке Паймио неподалеку.

Обсуждать планируют вопросы регионального сотрудничества, безопасность поставок и более широкую ситуацию с безопасностью в регионе, а также поддержку Украины.

Вечером к нордическим премьерам присоединится также канцлер Германии Фридрих Мерц, у которого на следующий день запланированы встречи с финскими топ-чиновниками – в том числе о вопросах европейской безопасности и переговоры вокруг российско-украинской войны.

Напомним, в понедельник МИД Финляндии вызвал посла России для объяснений в связи с нарушением воздушного пространства российскими самолетами 23 мая.

Финские военные прогнозируют, что Россия будет наращивать силы у российско-финской границы в случае паузы в войне против Украины.