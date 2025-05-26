Кремль висміяв підозри про причетність РФ до підпалів майна, пов’язаного зі Стармером
Речник Кремля Дмитрій Пєсков висміяв повідомлення ЗМІ про те, що Росія може бути причетною до нещодавніх підпалів майне, яке пов’язане із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Його слова цитує AP, пише "Європейська правда".
Пєсков прокоментував матеріал Financial Times, у якому йшлося про те, що британські спецслужби розслідують можливу причетність Росії до цих інцидентів.
"У Лондоні схильні підозрювати Росію в усьому поганому, що трапляється у Великій Британії. Як правило, всі ці підозри є безпідставними, необґрунтованими і часто смішними", – заявив він.
Зазначимо, 8 травня спалахнув автомобіль, який Стармер торік продав своєму сусіду. Пожежа сталася на вулиці Кентіш Таун, де Стармер проживав до того, як став прем’єром і переселився на Даунінг-Стріт.
Потім 11 травня сталась невелика пожежа перед дверима будинку в Іслінгтоні, що також має певний зв’язок зі Стармером. Вранці 12 травня сталася пожежа при вході у будинок, де Стармер проживав до прем’єрства – наскільки відомо BBC, зараз його орендує родичка Стармера.
Серед затриманих у справі: 21-річний Роман Лавринович, якому було пред'явлено три звинувачення в підпалі з метою створення загрози життю людей, 26-річний громадянина Румунії Станіслав Карпюк, який був звинувачений у змові з метою підпалу з метою створення загрози життю людей, а також третій – 34-річний українець Петро Починок, який був звинувачений у змові з метою підпалу з наміром заподіяти шкоду життю людей.