Речник Кремля Дмитрій Пєсков висміяв повідомлення ЗМІ про те, що Росія може бути причетною до нещодавніх підпалів майне, яке пов’язане із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Його слова цитує AP, пише "Європейська правда".

Пєсков прокоментував матеріал Financial Times, у якому йшлося про те, що британські спецслужби розслідують можливу причетність Росії до цих інцидентів.

"У Лондоні схильні підозрювати Росію в усьому поганому, що трапляється у Великій Британії. Як правило, всі ці підозри є безпідставними, необґрунтованими і часто смішними", – заявив він.

Зазначимо, 8 травня спалахнув автомобіль, який Стармер торік продав своєму сусіду. Пожежа сталася на вулиці Кентіш Таун, де Стармер проживав до того, як став прем’єром і переселився на Даунінг-Стріт.

Потім 11 травня сталась невелика пожежа перед дверима будинку в Іслінгтоні, що також має певний зв’язок зі Стармером. Вранці 12 травня сталася пожежа при вході у будинок, де Стармер проживав до прем’єрства – наскільки відомо BBC, зараз його орендує родичка Стармера.

Серед затриманих у справі: 21-річний Роман Лавринович, якому було пред'явлено три звинувачення в підпалі з метою створення загрози життю людей, 26-річний громадянина Румунії Станіслав Карпюк, який був звинувачений у змові з метою підпалу з метою створення загрози життю людей, а також третій – 34-річний українець Петро Починок, який був звинувачений у змові з метою підпалу з наміром заподіяти шкоду життю людей.