Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высмеял сообщения СМИ о том, что Россия может быть причастна к недавним поджогам имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Его слова цитирует AP, пишет "Европейская правда".

Песков прокомментировал материал Financial Times, в котором говорилось о том, что британские спецслужбы расследуют возможную причастность России к этим инцидентам.

"В Лондоне склонны подозревать Россию во всем плохом, что происходит в Великобритании. Как правило, все эти подозрения являются беспочвенными, необоснованными и часто смешными", – заявил он.

Отметим, 8 мая загорелся автомобиль, который Стармер в прошлом году продал своему соседу. Пожар произошел на улице Кентиш Таун, где Стармер проживал до того, как стал премьером и переехал на Даунинг-стрит.

Затем 11 мая произошел небольшой пожар перед дверью дома в Ислингтоне, который также имеет определенную связь со Стармером. Утром 12 мая произошел пожар при входе в дом, где Стармер проживал до премьерства – насколько известно BBC, сейчас его арендует родственница Стармера.

Среди задержанных по делу: 21-летний Роман Лавринович, которому было предъявлено три обвинения в поджоге с целью создания угрозы жизни людей, 26-летний гражданин Румынии Станислав Карпюк, который был обвинен в сговоре с целью поджога с целью создания угрозы жизни людей, а также третий – 34-летний украинец Петр Починок, который был обвинен в сговоре с целью поджога с намерением причинить вред жизни людей.