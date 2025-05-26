14 стран призвали Еврокомиссию принять меры против Венгрии из-за запрета ЛГБТ-прайда

Ряд стран Европейского Союза хотят, чтобы Европейская комиссия приняла жесткие меры в отношении Венгрии из-за плана премьер-министра Виктора Орбана запретить проведение будущих празднований ЛГБТ-прайда в Будапеште.

Об этом говорится в совместном заявлении, с которым ознакомилось Politico, пишет "Европейская правда".

В заявлении, координируемом министерством иностранных дел Нидерландов, 14 стран призывают Брюссель "немедленно в полном объеме использовать все имеющиеся средства правового регулирования", чтобы заставить Будапешт отказаться от запрета прайда.

"Мы глубоко обеспокоены этими событиями", – говорится в письме, подписанном Австрией, Бельгией, Чехией, Данией, Эстонией, Финляндией, Ирландией, Латвией, Литвой, Люксембургом, Нидерландами, Португалией, Словенией и Швецией.

В заявлении подчеркнуто, что ряд венгерских законов, которые под предлогом защиты детей угрожают штрафами организаторам и участникам мероприятий ЛГБТК+, "противоречат основополагающим ценностям человеческого достоинства, свободы, равенства и уважения прав человека, закрепленным в статье 2 Договора о ЕС".

В тексте не указано, какие именно меры должен принять Брюссель. Однако очевидным вариантом было бы введение так называемых "временных мер" против Венгрии, что является эквивалентом судебных запретов ЕС против правительства с целью предотвращения ущерба, в данном случае путем обязательства Будапешта разрешить проведение прайда.

18 марта парламент Венгрии принял законопроект о запрете прайда в Будапеште. Согласно ему, запрещено проводить акции, пропагандирующие "гомосексуализм" и "смену пола".

Этот шаг вписывается в анти-ЛГБТ-политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его партии "Фидес". Однако подготовка к 30-му маршу, который планируется 28 июня, все еще продолжается.

А 26 мая полиция Будапешта запретила проведение 1 июня марша против гомофобии и трансфобии, сославшись на принятые поправки к Основному закону, где предусмотрена защита детей от "гей-пропаганды".

Поправка утверждает, что "защита прав детей" может оправдать ограничение свободы собраний – речь идет прежде всего о мероприятиях, которые организуют представители ЛГБТК+. Решение полиции Будапешта не может быть обжаловано.