ЗМІ: глава МЗС Туреччини після зустрічі з Путіним відвідає Київ

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, який перебуває з візитом у Москві, вирушить до Києва наприкінці тижня.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

За даними агентства, очікується, що Фідан відвідає Київ наприкінці цього тижня, щоб зустрітися з українськими посадовцями та обговорити результати переговорів у Стамбулі 16 травня.

Фідан перебуває з дводенним візитом у Москві, де він зустрівся в понеділок з Владіміром Путіним, а також з головним переговорником Росії у Стамбулі Владіміром Мединським.

У вівторок Фідан зустрінеться зі своїм російським колегою Сергеєм Лавровим.

Під час зустрічі Путін і Фідан обговорили "ініціативи, реалізовані останнім часом для припинення війни між Україною і Росією, (та) розвиток подій після переговорів у Стамбулі", повідомило турецьке джерело.

У понеділок Росія заявила, що головною темою переговорів з Фіданом будуть двосторонні відносини, але також буде обговорено питання України.

Напередодні зустрічі турецьке джерело повідомило, що Фідан повторить пропозицію Анкари про готовність відігравати роль "посередника" у переговорах між Україною і РФ

Російські джерела заявили, що вважають Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар і Оман потенційно придатними місцями для переговорів.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров дав зрозуміти, що Москва відмовляється від участі в переговорах з Україною у Ватикані, бо це "неелегантно".