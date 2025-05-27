СМИ: глава МИД Турции после встречи с Путиным посетит Киев

Глава МИД Турции Хакан Фидан, который находится с визитом в Москве, отправится в Киев в конце недели.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

По данным агентства, ожидается, что Фидан посетит Киев в конце этой недели, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить результаты переговоров в Стамбуле 16 мая.

Фидан находится с двухдневным визитом в Москве, где он встретился в понедельник с Владимиром Путиным, а также с главным переговорщиком России в Стамбуле Владимиром Мединским.

Во вторник Фидан встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Во время встречи Путин и Фидан обсудили "инициативы, реализованные в последнее время для прекращения войны между Украиной и Россией, (и) развитие событий после переговоров в Стамбуле", сообщил турецкий источник.

В понедельник Россия заявила, что главной темой переговоров с Фиданом будут двусторонние отношения, но также будет обсуждаться вопрос Украины.

Накануне встречи турецкий источник сообщил, что Фидан повторит предложение Анкары о готовности играть роль "посредника" в переговорах между Украиной и РФ

Российские источники заявили, что считают Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман потенциально подходящими местами для переговоров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что Москва отказывается от участия в переговорах с Украиной в Ватикане, потому что это "неэлегантно".