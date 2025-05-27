ЄС виділяє €280 млн чотирьом країнам-членам, БіГ і Молдові на відновлення після повеней

Єврокомісія внесла пропозицію щодо виділення чотирьом країнам-членам, а також Боснії і Герцеговині та Молдові 280 млн євро на відновлення після повеней 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

ЄК запропонувала спрямувати 280 млн євро з Фонду солідарності ЄС на подолання наслідків повеней осені 2024 року у Польщі, Чехії, Австрії, Словаччині, БіГ та Молдові.

Найбільш постраждалим серед країн-членів Чехії і Польщі пропонують виділити 114 млн і 76 млн євро відповідно, Австрії – 42,8 млн, Словаччині – 2,1 млн.

Боснії і Герцеговині пропонують надати 45,7 млн євро, Молдові – близько 195 тисяч євро.

Нагадаємо, у вересні-жовтні 2024 року від сильних злив та спричиненої ними повені постраждали низка країн Центрально-Східної Європи – Польща, Чехія, Австрія, Угорщина, Румунія.

Жертвами стихії стали понад два десятки людей.