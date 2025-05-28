Президент Чехії: нереалістично в короткі терміни запросити Україну до НАТО

Президент Чехії Петр Павел вважає, що зважаючи на позицію президента США Дональда Трампа Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО у короткі терміни.

Про це, яка пише "Європейська правда", він заявив в інтерв'ю Politico.

Незважаючи на свою рішучу проукраїнську позицію, Павел сказав, що "відверто кажучи, нереалістично в короткі терміни" запросити Україну до НАТО, зважаючи на опозицію з боку адміністрації Трампа.

Але він підкреслив, що союзники не повинні "відмовлятися від цієї ідеї", тому що Київ посилить НАТО, приєднавшись до Альянсу.

Він також закликав союзників України продовжувати тиснути на Росію більш жорсткими економічними санкціями. "Ми також повинні створити набагато більший тиск з економічного боку, тому що очевидно, що Росія має великі труднощі".

Залишається невідомим, чи запросять Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі в червні, однак, ймовірно, президент України буде присутній на форумі оборонної промисловості, який у НАТО організовують паралельно.

Міністр оборони Нідерландів, які приймають червневий саміт лідерів НАТО, розповів, що його країна шукає можливості включити президента Зеленського до програми гаазького саміту.

Також стало відомо, що через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту – ймовірно, без згадки України.