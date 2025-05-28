Президент Чехии: нереалистично в короткие сроки пригласить Украину в НАТО

Президент Чехии Петр Павел считает, что учитывая позицию президента США Дональда Трампа Украина вряд ли получит приглашение в НАТО в короткие сроки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью Politico.

Несмотря на свою решительную проукраинскую позицию, Павел сказал, что "откровенно говоря, нереалистично в короткие сроки" пригласить Украину в НАТО, учитывая оппозицию со стороны администрации Трампа.

Но он подчеркнул, что союзники не должны "отказываться от этой идеи", потому что Киев усилит НАТО, присоединившись к Альянсу.

Он также призвал союзников Украины продолжать давить на Россию более жесткими экономическими санкциями. "Мы также должны создать гораздо большее давление с экономической стороны, потому что очевидно, что Россия имеет большие трудности".

Остается неизвестным, пригласят ли Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге в июне, однако, вероятно, президент Украины будет присутствовать на форуме оборонной промышленности, который в НАТО организуют параллельно.

Министр обороны Нидерландов, которые принимают июньский саммит лидеров НАТО, рассказал, что его страна ищет возможности включить президента Зеленского в программу гаагского саммита.

Также стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита – вероятно, без упоминания Украины.