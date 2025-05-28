В Литву из Беларуси забрел медведь

Утром в среду, 27 мая, в Литву забрел с территории Беларуси медведь.

Об этом пишет вещатель LRT со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Литвы (VSAT), передает "Европейская правда".

Литовские пограничники с помощью системы наблюдения заметили медведя, который забрел с территории Беларуси в Литву в районе заповедника Чепкяляй среду, 27 мая, около 7:30 утра.

Это место расположено в районе Варена, в Государственном природном заповеднике Чепкяляй, где проходит граница с Беларусью. С обеих сторон границы простирается болото.

Фото: LRT

На литовской стороне границы с Беларусью установлен забор из колючей проволоки и защитное ограждение для предотвращения миграционных потоков. Однако в районе болота Чепкяляй из-за нестабильного грунта и природных препятствий возвести такую инфраструктуру не удалось, поэтому пограничники охраняют этот отрезок другими средствами.

Одним из них является система видеонаблюдения. Она размещена на несколько сотен метров вглубь территории Литвы от линии границы, на узкой полосе стабильного грунта. Камеры этой системы могут зафиксировать любого, кто доберется сюда через болото.

На этот раз это был медведь, забредший из Беларуси. Пограничники сразу его заметили. Животное не задерживалось у границы и двинулось глубже на территорию Литвы.

Правительство Словакии недавно объявило чрезвычайное положение в нескольких районах страны из-за большого присутствия медведей, представляющих угрозу для людей.

В правительстве Румынии анонсировали более жесткие меры против туристов, которые подкармливают медведей на известном Трансфегерашском шоссе через Карпаты.

Также недавно региональное управление охраны окружающей среды в Жешуве дало разрешение на отпугивание медведей гмине Лютовиска, что в Подкарпатском воеводстве Бещадского уезда.