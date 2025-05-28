Правительство Германии подготовило изменения, ограничивающие иммиграцию для объединения семьи

Правительство Германии подготовило изменения в миграционной политике, в частности о возможности иммиграции для объединения семьи и об ускоренной процедуре получения гражданства.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду немецкое правительство согласовало приостановление на два года возможности пригласить в Германию второго супруга или детей для мигрантов, которые еще не имеют полноценного статуса беженца.

Такой временный статус сейчас имеют около 380 тысяч человек, преимущественно граждан Сирии. В предыдущие годы по опции объединения семьи в Германию приезжали около 12 тысяч человек ежегодно.

В проекте закона отметили, что приостановление этой программы имеет целью уменьшить нагрузку на систему приема и интеграции.

Кроме того, изъяли возможность ускоренного получения гражданства после трех лет проживания в стране при условии наличия работы, стабильного дохода и уверенного владения языком – теперь подаваться на гражданство можно будет не ранее чем через пять лет.

Этим решением отменили нововведение, вступившее в силу полгода назад при предыдущем правительстве Олафа Шольца.

Правительственные законопроекты планируют быстро провести через парламент по процедуре, не требующей привлечения верхней палаты, Бундесрата.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами.

С началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже имеют поданные заявки на получение убежища в какой-то другой стране ЕС. Впрочем, в полиции жалуются, что не смогут долго работать в таком режиме.