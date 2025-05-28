Российский эсминец "сел на хвост" немецкому фрегату, который шел в Балтийское море

В правительстве Германии встревожены преследованием российским эсминцем немецкого фрегата, который шел с учений в Балтийское море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание Bild.

Как говорится в публикации, во время захода немецкого фрегата "Бавария" в порт Росток в понедельник на горизонте появился российский военный корабль – эсминец "Вице-адмирал Кулаков".

По данным немецких СМИ, в частности Kieler Nachrichten, это была не случайность. Российский корабль сопровождал "Баварию" в Балтийское море еще из Северной Атлантики, где фрегат "Бавария" проводил учения вместе с подводной лодкой U33 и другими подразделениями НАТО.

В это же время из Кольского залива вышли два эсминца, "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", для участия в учениях по противолодочной обороне.

Эсминец "Вице-адмирал Кулаков", иллюстративное фото источник: вооруженные силы Норвегии

После завершения маневров "Вице-адмирал Кулаков" неожиданно изменил курс и начал движение на юг вдоль побережья Норвегии, следуя за "Баварией".

Немецкая сторона была проинформирована о присутствии тяжеловооруженного российского корабля. В районе Скагена за русским эсминцем начал следовать датский фрегат "Ивер Гюитфельд", сопровождавший эсминец до пролива Большой Бельт.

В новой правительственной коалиции Германии инцидент вызвал серьезное беспокойство. Морской координатор федерального правительства Кристоф Плосс заявил изданию, что этот случай демонстрирует необходимость как можно быстрее защитить немецкие порты от растущих угроз со стороны России – в частности, усилить охрану инфраструктуры, инвестировать в кибербезопасность и модернизировать мосты для передвижения бронетехники.

По словам Плосса, федеральное правительство готово обеспечить все необходимые инвестиции.

Российский эсминец "Вице-адмирал Кулаков" – это мощная плавучая боевая платформа длиной 163 метра, оснащенная ракетами, торпедами и системами противовоздушной обороны.

Его главная специализация – обнаружение и уничтожение подводных лодок. Корабль был спущен на воду в 1981 году, а после длительных ремонтов вновь введен в эксплуатацию в 2010 году.

Напомним, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер поручил до 2029 года полностью обеспечить немецкие вооруженные силы необходимым вооружением и оборудованием.

В Бундестаге допустили нападение России на НАТО уже через 2-3 года.