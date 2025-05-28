У Молдові сімом депутатам загрожує штраф за георгіївську стрічку на 9 травня

Сімом депутатам парламенту Молдови загрожує штраф за використання георгіївської стрічки під час заходів до 9 травня.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Міністерка внутрішніх справ Даніелла Місаїл-Нікітін заявила, що загалом у Молдові поліція зафіксувала 70 випадків використання георгіївських стрічок на заходах до 9 травня, з них 55 – у Кишиневі.

За цими фактами склали 22 протоколи про порушення, у семи випадках йдеться про депутатів парламенту. Міністерка не зазначила, про кого йдеться та до яких фракцій вони належать.

Як зазначає Newsmaker, під час ходи до 9 травня георгіївську стрічку можна було бачити на одязі зокрема проросійського експрезидента Ігоря Додона, а також деяких депутатів з його "Партії соціалістів" та комуністів.

У 2023 році Ігорю Додону вже виписували штраф за таке порушення, але тоді суддя стала на його бік та анулювала штраф з аргументом, що експрезидент одягнув цей символ у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги, а не як прояв підтримки збройної агресії. Успішно оскаржив штраф і депутат від Блоку комуністів і соціалістів Едуард Смирнов – суд дійшов висновку, що поліція порушила процедуру складання протоколу.

В середині травня 2025 року муніципальний радник від "Партії соціалістів" у Бєльцях вже скаржився, що його оштрафували на 4500 леїв за георгіївську стрічку.

Також на штрафи і повістки за використання георгіївської стрічки скаржилися лідерка афілійованої з олігархом Іланом Шором партії "Відродження" Наталя Параска та муніципальний радник Бєльць від цієї політсили.

Молдова заборонила використання, виготовлення та поширення символів збройної агресії, до яких віднесли і георгіївську стрічку, у квітні 2022 року.

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