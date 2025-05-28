В Молдове семерым депутатам грозит штраф за георгиевскую ленту на 9 мая

Семерым депутатам парламента Молдовы грозит штраф за использование георгиевской ленты во время мероприятий к 9 мая.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Даниэлла Мисаил-Никитин заявила, что в целом в Молдове полиция зафиксировала 70 случаев использования георгиевских лент на мероприятиях к 9 мая, из них 55 – в Кишиневе.

По этим фактам составили 22 протокола о нарушениях, в семи случаях речь идет о депутатах парламента. Министр не уточнила, о ком идет речь и к каким фракциям они принадлежат.

Как отмечает Newsmaker, во время шествия к 9 мая георгиевскую ленту можно было увидеть на одежде, в частности, пророссийского экс-президента Игоря Додона, а также некоторых депутатов из его "Партии социалистов" и коммунистов.

В 2023 году Игорю Додону уже выписывали штраф за такое нарушение, но тогда судья встала на его сторону и аннулировала штраф с аргументом, что экс-президент надел этот символ в связи с празднованием Дня Победы, а не как проявление поддержки вооруженной агрессии. Успешно обжаловал штраф и депутат от Блока коммунистов и социалистов Эдуард Смирнов – суд пришел к выводу, что полиция нарушила процедуру составления протокола.

В середине мая 2025 года муниципальный советник от "Партии социалистов" в Бельцах уже жаловался, что его оштрафовали на 4500 леев за георгиевскую ленту.

Также на штрафы и повестки за использование георгиевской ленты жаловались лидер аффилированной с олигархом Иланом Шором партии "Возрождение" Наталья Параска и муниципальный советник Бельц от этой политсилы.

Молдова запретила использование, изготовление и распространение символов вооруженной агрессии, к которым отнесли и георгиевскую ленту, в апреле 2022 года.

Ранее сообщалось, что гражданина Эстонии оштрафовали на 800 евро на границе за кепку с серпом и молотом. Перед этим гражданину Германии пришлось выбросить календари с Путиным, чтобы его пустили в Эстонию.