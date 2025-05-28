Reuters: НАТО попросит у Германии еще 40 тысяч военных для обороны союзников

Германии нужно будет передать в подчинение НАТО еще семь бригад, или около 40 тысяч военнослужащих, в рамках новых планов обороны Альянса, которые будут утверждены в ближайшее время.

Об этом стало известно агентству Reuters от трех информированных источников, сообщает "Европейская правда".

В настоящее время НАТО пересматривает свои цели по вооружению и численности войск, которые должны предоставить государства-члены, реагируя на рост угрозы со стороны России.

Новые целевые показатели, как ожидается, будут согласованы министрами обороны стран Альянса на встрече на следующей неделе.

Хотя детали этих показателей строго засекречены, собеседники Reuters указывают, что у Германии попросят предоставить еще семь бригад, или около 40 тысяч военнослужащих, для обороны Альянса.

В целом же цель по общему количеству бригад, которые союзники по НАТО должны будут предоставить в будущем, будет увеличена с около 80 сейчас до 120-130, сообщил агентству один из источников.

В настоящее время Германия предоставила в подчинение НАТО восемь бригад, еще одна – в Литве – будет готова к 2027 году.

Увеличение численности немецких военных, которые будут подчиняться Альянсу, является непростой задачей, если учесть, что Бундесвер еще не достиг своей цели в 203 тысячи военнослужащих.

Между тем, на днях генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер поручил до 2029 года полностью обеспечить немецкие вооруженные силы необходимым вооружением и оборудованием.