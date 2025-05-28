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Туреччина підтвердила візит міністра закордонних справ в Україну

Новини — Середа, 28 травня 2025, 20:16 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибуде з візитом до України 29–30 травня. 

Це 28 травня підтвердила пресслужба МЗС Туреччини, повідомляє "Європейська правда".

У заяві йдеться, що візит триватиме два дні, однак порядок денний поки не розголошується.

"Хакан Фідан, міністр закордонних справ республіки Туреччина, відвідає Україну 29-30 травня", – сказано в повідомленні.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що після візиту до Москви Хакан Фідан прибуде до Києва для зустрічей з українськими посадовцями. 

Напередодні глава МЗС Туреччини перебував з дводенним візитом у Москві, де зустрівся з лідером Росії Владіміром Путіним і головним переговорником РФ на перемовинах у Стамбулі Владіміром Мединським. 

У вівторок Фідан провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

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