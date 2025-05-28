Турция подтвердила визит министра иностранных дел в Украину

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет с визитом в Украину 29-30 мая.

Об этом 28 мая подтвердила пресс-служба МИД Турции, сообщает "Европейская правда".

В заявлении говорится, что визит продлится два дня, однако повестка дня пока не разглашается.

"Хакан Фидан, министр иностранных дел Республики Турция, посетит Украину 29-30 мая", – говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщало, что после визита в Москву Хакан Фидан прибыдет в Киев для встреч с украинскими чиновниками.

Накануне глава МИД Турции находился с двухдневным визитом в Москве, где встретился с лидером России Владимиром Путиным и главным переговорщиком РФ на переговорах в Стамбуле Владимиром Мединским.

Во вторник Фидан провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.