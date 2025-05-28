Італія змогла відправити в Албанію ще одну групу мігрантів для тимчасового розміщення

Італійський військовий корабель Spica у середу прибув до Албанії з 27 мігрантами на борту, які будуть розміщенні в центрі тимчасового тримання в місті Гядер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Spica став другим кораблем, що привіз до тимчасових центрів тримання в Албанії мігрантів з Італії. Перший корабель був відправлений 11 квітня з 40 мігрантами на борту.

Офіційної інформації про точну кількість мігрантів, які прибули до Албанії в середу, не було, але місцеві ЗМІ повідомили, що їх було 27.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі тим часом заявив, що Рим "чекає в найближчі місяці на рішення Суду ЄС", який має визначити відповідність праву Євросоюзу відправлення мігрантів у треті країни.

Два об'єкти під італійським управлінням, розташовані на півночі Албанії, були відкриті в жовтні 2024 року як центри тимчасового тримання шукачів притулку, перехоплених у морі.

Але цей план наштовхнувся на низку юридичних перешкод: італійські судді неодноразово відмовлялися давати дозвіл на утримання в Албанії мігрантів, наказуючи замість цього передавати їх Італії.

Роботу центрів зрештою вдалось розблокувати після того, як Італія змінила умови їхньої роботи та дозволила відправляти туди людей, яким італійська влада відмовила в притулку і які отримали рішення про вислання або порушили умови свого перебування.