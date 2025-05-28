Италия смогла отправить в Албанию еще одну группу мигрантов для временного размещения

Итальянский военный корабль Spica в среду прибыл в Албанию с 27 мигрантами на борту, которые будут размещены в центре временного содержания в городе Гядер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Spica стал вторым кораблем, который доставил в временные центры содержания в Албании мигрантов из Италии. Первый корабль был отправлен 11 апреля с 40 мигрантами на борту.

Официальной информации о точном количестве мигрантов, прибывших в Албанию в среду, не было, но местные СМИ сообщили, что их было 27.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози тем временем заявил, что Рим "ждет в ближайшие месяцы решения Суда ЕС", который должен определить соответствие праву Евросоюза отправки мигрантов в третьи страны.

Два объекта под итальянским управлением, расположенные на севере Албании, были открыты в октябре 2024 года как центры временного содержания искателей убежища, перехваченных в море.

Но этот план натолкнулся на ряд юридических препятствий: итальянские судьи неоднократно отказывались давать разрешение на содержание в Албании мигрантов, предписывая вместо этого передавать их Италии.

Работу центров в конечном итоге удалось разблокировать после того, как Италия изменила условия их работы и разрешила отправлять туда людей, которым итальянские власти отказали в убежище и которые получили решение о высылке или нарушили условия своего пребывания.