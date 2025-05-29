Крупнейшую водоснабжающую компанию Британии оштрафовали на рекордные $166 млн

В среду британский регулятор водного сектора Ofwat оштрафовал компанию Thames Water на рекордные 123 млн фунтов стерлингов (166 млн долларов) за массовое загрязнение водоемов сточными водами и неоправданную выплату дивидендов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

В частности, 104,5 млн фунтов наложено за ущерб окружающей среде, а еще 18,2 млн фунтов – за нарушение правил в отношении дивидендов.

Это самый большой штраф, который когда-либо налагал британский водный надзорный орган.

В заявлении Ofwat отмечается, что Thames Water, которая обслуживает более 16 миллионов человек в Лондоне и вокруг него, не смогла "создать, поддерживать и эксплуатировать инфраструктуру надлежащим образом, в соответствии со своими обязательствами". При этом компания выплачивала "неоправданные дивиденды".

Британское правительство подчеркнуло, что штраф будет уплачен самой компанией и ее инвесторами, а не потребителями.

Компания оказалась в центре масштабного возмущения из-за регулярных сбросов неочищенных стоков в реки, озера и на пляжи – в то время, как водоканалы по всей стране повышают тарифы для модернизации инфраструктуры в условиях изменения климата и роста населения.

Thames Water в настоящее время имеет долг в размере около 19 млрд фунтов и уже несколько месяцев балансирует на грани банкротства. В марте суд одобрил выделение экстренного финансирования на 3 млрд фунтов, чтобы избежать передачи компании под государственное управление.

Сейчас ведутся переговоры о возможной продаже компании американской инвестиционной фирме KKR.

Компания подвергается критике со стороны общественности и политиков, которые считают, что Thames Water сама создала себе финансовые проблемы, тратя чрезмерные средства на дивиденды для акционеров и высокие зарплаты руководству, вместо инвестирования в трубопроводы, насосы и резервуары.

Напомним, в апреле в польском городе Лодзь произошла крупная авария водопровода – в сети появились видео, на которых видно, как по улицам буквально течет река.

А в Румынии несколько часов с помощью дрона искали грузовой автомобиль, упавший в Дунай.