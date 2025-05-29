Эрдоган призвал Украину и Россию не "закрывать двери" для переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину не "закрывать двери" для диалога накануне вероятной встречи между представителями обеих стран в понедельник в Стамбуле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство AFP.

В среду Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник.

В то же время в Киеве отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.

"Мы находимся в контакте с Россией и Украиной... Мы говорим им: не закрывайте дверь, пока она остается открытой", – отметил турецкий президент.

"Во время каждой из наших встреч мы напоминали нашим собеседникам, что не следует упускать эту возможность", – добавил Эрдоган.

Он сказал, что "потушить этот огромный пожар в нашем регионе – это гуманитарный долг".

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который в понедельник встречался с лидером РФ Владимиром Путиным в Москве, должен в четверг отправиться в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предыдущая встреча между Украиной и Россией состоялась в Стамбуле 16 мая – это были их первые прямые переговоры более чем за три года. Впрочем, прорыва достичь не удалось.