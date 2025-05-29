У Фінляндії підвищили штрафи за завдання шкоди захищеним видам тварин і рослин

У Фінляндії підвищили штрафи за завдання шкоди тваринам із захищеним статусом та розширили практику на рослини, вперше присвоївши визначені суми для кожного виду.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Фінляндія вперше встановила фіксовані суми "вартості" захищених рослин і мохів – досі така практика існувала лише для захищених видів тварин з 90-х років. Рішення про "вартість" ґрунтується на чисельності популяції, ступеню загрози для виду і його здатності зберігатися і відтворюватися.

Найвищу ціну встановили для захищеної трав’янистої рослини зозульки травневі (входить і до Червоної книги України) – понад 6460 євро за штуку. Відтак букет із 15 рослин може спричинити штраф на близько 97 тисяч євро.

Загалом Міндовкілля встановило фіксовані суми штрафів для 478 захищених видів – 158 видів рослин і 320 видів тварин.

У тваринному світі найвищий штраф загрожує за завдання шкоди песцю. До змін він становив 7400 євро, а тепер сягне 17 656 євро. Популяція песця у Фінляндії зараз під більшою загрозою, ніж була на початку 2000-х років.

За знищення прісноводних мідій (річкових скойок) загрожує майже 1500 євро за штуку – майже втричі більше, ніж до змін.

Проте для деяких видів, популяція яких збільшилася, штрафи знизили. Наприклад, "ціну" орлана-білохвоста знизили з 7400 євро до 407.

Раніше у парламенті Фінляндії підтримали пропозицію дозволити полювання на бакланів та казарок білощоких, щоб регулювати їхню популяцію – у чому зацікавлені фермери та риболовна галузь. Рішення комітету спровокувало бурхливі дебати.

Нагадаємо, 8 травня Європейський парламент підтримав зниження охоронного статусу вовків з "суворо захищеного" до "захищеного", що спростить відстріл там, де популяція вовків стала проблемою.