В Финляндии повысили штрафы за нанесение вреда защищенным видам животных и растений

В Финляндии повысили штрафы за нанесение вреда животным с защищенным статусом и расширили практику на растения, впервые присвоив определенные суммы для каждого вида.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Финляндия впервые установила фиксированные суммы "стоимости" защищенных растений и мхов – до сих пор такая практика существовала только для защищенных видов животных с 90-х годов. Решение о "стоимости" основывается на численности популяции, степени угрозы для вида и его способности сохраняться и воспроизводиться.

Самую высокую цену установили для защищенного травянистого растения пальчатокоренник майский (входит и в Красную книгу Украины) – более 6460 евро за штуку. Поэтому букет из 15 растений может повлечь штраф на сумму около 97 тысяч евро.

В целом Минприроды установило фиксированные суммы штрафов для 478 защищенных видов – 158 видов растений и 320 видов животных.

В животном мире самый высокий штраф грозит за нанесение вреда песцу. До изменений он составлял 7400 евро, а теперь достигнет 17 656 евро. Популяция песца в Финляндии сейчас под большей угрозой, чем была в начале 2000-х годов.

За уничтожение пресноводных мидий грозит почти 1500 евро за штуку – почти втрое больше, чем до изменений.

Однако для некоторых видов, популяция которых увеличилась, штрафы снизили. Например, "цену" орлана-белохвоста снизили с 7400 евро до 407.

Ранее в парламенте Финляндии поддержали предложение разрешить охоту на бакланов и казарок белощеких, чтобы регулировать их популяцию – в чем заинтересованы фермеры и рыболовная отрасль. Решение комитета спровоцировало бурные дебаты.

Напомним, 8 мая Европейский парламент поддержал снижение охранного статуса волков со "строго защищенного" до "защищенного", что упростит отстрел там, где популяция волков стала проблемой.