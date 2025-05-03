Еврокомиссар: Испания будет вынуждена тратить 3% от ВВП на оборону

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс убежден, что Испания будет вынуждена увеличить свои расходы на оборону до 3% от ВВП.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кубилюс сказал в интервью El Pais.

Еврокомиссар приветствовал заявление испанских властей о намерении ускорить рост расходов на оборону.

В то же время он напомнил о словах генсека НАТО Марка Рютте о том, что на саммите Альянса в этом году планируется согласовать, что расходы на оборону должны составлять 3% от ВВП.

"Таким образом, это также станет новой задачей испанского правительства: найти способ увеличить эти расходы на оборону в ближайшем будущем", – отметил Кубилюс.

Он указал, что европейская оборона является коллективной, поэтому "если одна страна не вкладывает большие средства в оборону, это ослабляет другие государства-члены".

"Безусловно, сейчас мы видим угрозы безопасности Европы со стороны России, но мы не можем гарантировать, что они не появятся также на юге Европы или в Африке. Поэтому мы должны заботиться о наших оборонных возможностях вместе, особенно в долгосрочной перспективе", – добавил Кубилюс.

Ранее стало известно, что Испания в 2025 году потратит на оборону дополнительные 2,08 миллиарда евро путем перераспределения средств на закупочные контракты Министерства обороны.

Среди 32 членов НАТО Испания имеет самый низкий показатель оборонных расходов в процентах к ВВП – всего 1,3%. Достижение минимальных 2% ВВП потребует от Испании дополнительных расходов в около 10 миллиардов евро в год.

Недавно Мадрид обязался достичь 2% ВВП "задолго" до целевого 2029 года.

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