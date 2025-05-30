Спутниковые снимки показали, что осталось от села в Швейцарии после сокрушительного оползня

Спутниковые снимки компании Maxar показали последствия стихийного бедствия для швейцарского села Блаттен в кантоне Вале, которое было практически полностью уничтожено после обвала ледника и оползня части горы и последующего затопления.

Снимки приводит SRF, сообщает "Европейская правда".

Катастрофические последствия, которые постигли село, впечатляюще видно на спутниковых снимках. Большая его часть оказалась похороненной под горной породой.

фото: maxar

Как сообщали ранее в местной власти, 90% села было фактически уничтожено в результате природного бедствия. Люди не пострадали, поскольку их заранее эвакуировали.

Часть села оказалась затопленной после того, как горная порода, обвалившись, заблокировала местную реку и поток, и на месте стал образовываться новый водоем.

фото: maxar

Снимки также демонстрируют, как выглядел склон горы до и после оползня.

фото: maxar

Напомним, рекордный оползень после обвала ледника в Блаттене произошел 28 мая. Он в свою очередь вызвал затопление.

Ситуация в Блаттене напомнила о судьбе швейцарского муниципалитета Бриенц. Там уже годами склон горы угрожает оползнем и засыпанием маленького поселка.