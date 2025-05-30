Шахраї в Польщі зібрали сотні тисяч доларів на фейкові фонди для хворих дітей

Польська поліція затримала сімох осіб, які створили організовану злочинну групу, що шахрайським шляхом зібрала півтора мільйона злотих (близько $400 тисяч) нібито на допомогу тяжкохворим дітям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Затримання провели співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю у Катовіце.

Слідство встановило, що зловмисники діяли по всій території Польщі з квітня минулого року. Вони створили фіктивні благодійні фонди під назвами "Wspólny cel" ("Спільна мета"), "Nadzieja na Życie" ("Надія на життя") та "Podaruj Serduszko" ("Подаруй сердечко"), через які організовували фейкові збори коштів.

Оголошення про збір пожертв публікувалися на платформах kochampomagac.pl, walkazpowodziami.pl і ratunekdladzieci.pl.

Щоб додати правдоподібності, шахраї використовували фотографії дітей з реальних благодійних кампаній, переважно іноземних. Вони супроводжували пости емоційними заголовками: "Дарія бореться з убивцею дітей – пухлиною мозку", "Маленька Агатка бореться з монстром" або "Боротьба за подих для Малгожати".

Групою керувала одна особа, а інші учасники, як з’ясували слідчі, були між собою знайомі або контактували через соціальні мережі.

Усі затримані вже почули звинувачення в участі в організованій злочинній групі, шахрайстві та відмиванні коштів. Чотирьох із них взяли під арешт.

Правоохоронці підозрюють, що постраждалих може бути кілька тисяч людей. Більшість із них жертвували суми від 5 злотих і більше.

Слідство підтвердило, що на рахунки підставних фондів надійшло понад 1,5 мільйона злотих. Ці гроші не були витрачені на цілі, зазначені в оголошеннях.

Раніше у Польщі телефонні шахраї "попалися", випадково зателефонувавши поліцейському.

У Фінляндії восени повідомляли про розслідування масштабного телефонного шахрайства, у якому зловмисники видавали себе за співробітників поліції та банків.