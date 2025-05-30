Мошенники в Польше собрали сотни тысяч долларов на фейковые фонды для больных детей

Польская полиция задержала семерых человек, создавших организованную преступную группу, которая мошенническим путем собрала полтора миллиона злотых (около $400 тысяч) якобы на помощь тяжелобольным детям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Задержание провели сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью в Катовице.

Следствие установило, что злоумышленники действовали по всей территории Польши с апреля прошлого года. Они создали фиктивные благотворительные фонды под названиями "Wspólny cel" ("Общая цель"), "Nadzieja na Życie" ("Надежда на жизнь") и "Podaruj Serduszko" ("Подари сердце"), через которые организовывали фейковые сборы средств.

Объявления о сборе пожертвований публиковались на платформах kochampomagac.pl, walkazpowodziami.pl и ratunekdladzieci.pl.

Чтобы добавить правдоподобности, мошенники использовали фотографии детей из реальных благотворительных кампаний, преимущественно иностранных. Они сопровождали посты эмоциональными заголовками: "Дария борется с убийцей детей – опухолью мозга", "Маленькая Агатка борется с монстром" или "Борьба за дыхание для Малгожаты".

Группой руководил один человек, а остальные участники, как выяснили следователи, были между собой знакомы или контактировали через социальные сети.

Все задержанные уже услышали обвинения в участии в организованной преступной группе, мошенничестве и отмывании средств. Четырех из них взяли под арест.

Правоохранители подозревают, что пострадавших может быть несколько тысяч человек. Большинство из них жертвовали суммы от 5 злотых и более.

Следствие подтвердило, что на счета подставных фондов поступило более 1,5 миллиона злотых. Эти деньги не были потрачены на цели, указанные в объявлениях.

Ранее в Польше телефонные мошенники "попались", случайно позвонив полицейскому.

В Финляндии осенью сообщали о расследовании масштабного телефонного мошенничества, в котором злоумышленники выдавали себя за сотрудников полиции и банков.