Орбан поскаржився на "українських шахраїв" і заявив, що Україну краще не пускати в ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що 80% банківського шахрайства походить з України, назвав Україну небезпечною країною, яку не можна пускати в ЄС.

Про це він сказав під час традиційного ефіру на радіо Kossuth, який цитують угорські ЗМІ, передає "Європейська правда".

Як зазначає HVG, перші 23 хвилини ефіру були присвячені Україні, ЄС та міжнародним питанням, тоді як решта 7 хвилин також стосувалися питань, що стосуються угорців та Угорщини.

"Всі, хто має банківську картку, знаходяться в небезпеці", – так Віктор Орбан розпочав свій радіоефір після того, як його запитали про банківське шахрайство, цитує угорського прем’єра Telex.hu.

За словами прем'єр-міністра, угорці вважають себе дуже чесними, але реальність є іншою. "Ми – довірливий, добросовісний народ, нас легко обдурити", – сказав він. За його словами, обдурюють не спекулянтів, а звичайних людей. Щороку таким чином у людей викрадають 8 мільярдів форинтів, з яких влада повернула 1,5 мільярда.

Прем'єр-міністр повторив те, що вже говорив цього тижня: 80 відсотків шахраїв – українці. За його словами, ці злочинці "витончені, розумні".

"Україна – небезпечна країна", – додав він. Тому він вважає, що українців не варто приймати до Європейського Союзу, адже тоді буде важче протидіяти "українським шахраям".

За словами прем'єр-міністра, в опитуванні щодо вступу України в ЄС вже проголосували 1,6 мільйона людей.

За його словами, українські бюрократи використовують загрозу війни, щоб відібрати якомога більше повноважень у держав-членів.

"Цього не можна допустити, ми маємо протистояти цьому, бо інакше ми потрапимо в халепу", – заявив Орбан.

Прийняття України до Європейського Союзу буде трагедією, сказав він. "Це відчують мільйони угорців. Там злочинність і мафія", – сказав прем’єр, але не вважає, що найбільша небезпека в тому, що українці будуть працювати дешевше, і це поставить під загрозу угорські робочі місця.

Крім того, захист пенсійної системи та угорського сільського господарства також є підставою для відмови у членстві в ЄС для України, вважає Орбан.

На думку Орбана, з Україною можна співпрацювати, але їй не слід надавати такі ж права, як усім членам ЄС, а навпаки, домовленості з Україною повинні досягатися на секторальній основі, окремо по кожному питанню, таким чином, щоб це було вигідно як Угорщині, так і Євросоюзу.

Тиждень тому Орбан казав, що не хоче України в ЄС, бо "вона висмокче всі ресурси, як губка".

Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

Для кращого розуміння поточного стану українсько-угорських стосунків читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".