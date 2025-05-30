Орбан пожаловался на "украинских мошенников" и заявил, что Украину лучше не пускать в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 80% банковского мошенничества происходит из Украины, назвал Украину опасной страной, которую нельзя пускать в ЕС.

Об этом он сказал во время традиционного эфира на радио Kossuth, который цитируют венгерские СМИ, передает "Европейская правда".

Как отмечает HVG, первые 23 минуты эфира были посвящены Украине, ЕС и международным вопросам, тогда как остальные 7 минут также касались вопросов, касающихся венгров и Венгрии.

"Все, кто имеет банковскую карточку, находятся в опасности", – так Виктор Орбан начал свой радиоэфир, после того как его спросили о банковском мошенничестве, цитирует венгерского премьера Telex.hu.

По словам премьер-министра, венгры считают себя очень честными, но реальность является другой. "Мы – доверчивый, добросовестный народ, нас легко обмануть", – сказал он. По его словам, обманывают не спекулянтов, а обычных людей. Ежегодно таким образом у людей похищают 8 миллиардов форинтов, из которых власти вернули 1,5 миллиарда.

Премьер-министр повторил то, что уже говорил на этой неделе: 80 процентов мошенников – украинцы. По его словам, эти преступники "изощренные, умные".

"Украина – опасная страна", – добавил он. Поэтому он считает, что украинцев не стоит принимать в Европейский Союз, ведь тогда будет труднее противодействовать "украинским мошенникам".

По словам премьер-министра, в опросе по вступлению Украины в ЕС уже проголосовали 1,6 миллиона человек.

По его словам, украинские бюрократы используют угрозу войны, чтобы отобрать как можно больше полномочий у государств-членов.

"Этого нельзя допустить, мы должны противостоять этому, иначе мы попадем в беду", – заявил Орбан.

Принятие Украины в Европейский Союз будет трагедией, сказал он. "Это почувствуют миллионы венгров. Там преступность и мафия", – сказал премьер, но не считает, что самая большая опасность в том, что украинцы будут работать дешевле, и это поставит под угрозу венгерские рабочие места.

Кроме того, защита пенсионной системы и венгерского сельского хозяйства также является основанием для отказа в членстве в ЕС для Украины, считает Орбан.

По мнению Орбана, с Украиной можно сотрудничать, но ей не следует предоставлять такие же права, как всем членам ЕС, а наоборот, договоренности с Украиной должны достигаться на секторальной основе, отдельно по каждому вопросу, таким образом, чтобы это было выгодно как Венгрии, так и Евросоюзу.

Неделю назад Орбан говорил, что не хочет Украины в ЕС, потому что"она высосет все ресурсы, как губка".

Будапешт организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".