Глава МИД Турции заявил в Киеве, что война приближается к переломному моменту

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в Киеве в пятницу, что российско-украинская война приближается к переломному моменту, когда есть возможность достичь прочного мира в этом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Фидан сказал на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой, его цитирует"Укринформ".

Фидан отметил, что переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле, которые прошли в мае, добавили новое измерение дипломатическим инструментам.

"Мы приближаемся к переломному моменту в войне. Как отмечалось в начале переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая, перед нами два пути: либо мы закроем глаза на продолжение этой войны, либо достигнем прочного мира в течение этого года", – сказал Фидан.

По его словам, Турция считает обмен пленными после стамбульской встречи признаком того, что переговоры могут привести к конкретным результатам.

Министр также отметил, что Россия заявила о готовности продолжить переговоры 2 июня, и сейчас обмен мнениями о проведении следующей встречи происходит в Киеве.

"Мы считаем, что проведение следующего раунда возможно на основе принципиального решения, принятого сторонами в Стамбуле... Мы готовы к следующим встречам... Мы хотим, чтобы война между Украиной и Россией как можно скорее справедливо и окончательно закончилась", – заявил Фидан.

Ранее в МИД Украины сообщили, что Фидан рассказал в Киеве о результатах его визита в Москву.

Глава МИД Турции находился с двухдневным визитом в Москве в начале этой недели, где встретился с лидером России Владимиром Путиным и главным переговорщиком РФ на переговорах в Стамбуле Владимиром Мединским.

В четверг, 29 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину не "закрывать двери" для диалога накануне вероятной встречи между представителями обеих стран в понедельник в Стамбуле.