В Грузии суд принял решение об аресте одного из лидеров оппозиции

Городской суд Тбилиси принял решение об аресте одного из лидеров оппозиции Ники Мелия, которого накануне задержали.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Тбилисский городской суд изменил меру пресечения Мелия с залога на арест за отказ свидетельствовать перед парламентской следственной комиссией по периоду президентства Михаила Саакашвили.

Ранее суд обязал Мелия внести залог в размере более 18 тысяч долларов, он не сделал этого в определенный срок. В связи с этим прокуратура подала ходатайство об аресте и суд его удовлетворил.

Также выяснилось, что задержание Мелия 29 мая было связано якобы с оскорблением полицейских. Его привезли на слушания по мере пресечения из СИЗО.

Мелия во время рассмотрения пытался аргументировать, что имел время на внесение залога до конца суток, но физически не мог этого сделать из-за того, что его задержали. Он также заявил, что задержание выглядело как похищение, потому что его силой затолкали в микроавтобус, где были люди без формы, разбили видеорегистраторы и отобрали телефон.

Судья сказал, что не будет рассматривать обстоятельства задержания, поскольку это не касается дела. Мелия после этого плеснул в его направлении водой и обвинил в соучастии в политических репрессиях.

За отказ сотрудничества с парламентской следственной комиссией в Грузии грозит до года лишения свободы.

Кроме Мелия, обвинения предъявили также лидерам партий "Лело", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", экс-министру обороны Окруашвили и руководителю партии "Ахали" Нике Гварамия.

Окуашвили и основатель "Гирчи – больше свободы" уже задержаны, Гварамия отказался платить, еще двое политиков внесли залог вовремя.

Указанная парламентская комиссия готовит отчет о периоде президентства Саакашвили и собирается передать его в Конституционный суд с требованием признать политсилу Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной.