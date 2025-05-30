Зіткнення суден біля Британії: російський капітан відкидає звинувачення

59-річний росіянин Владімір Мотін, який був капітаном вантажного судна, що в березні зіштовхнулось із танкером у Північному морі біля британських берегів, відкинув висунуті проти нього звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Уродженець Санкт-Петербурга Мотін у пʼятницю взяв участь у попередньому судовому засіданні через відеозвʼязок.

Російському капітану контейнеровоза Solong в березні висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві 38-річного Марка Анджело Пернія, члена екіпажу вантажного судна.

За допомогою російського перекладача Мотін відкинув звинувачення, після чого суд вирішив продовжити його тримання під вартою. Слухання по суті призначені на 12 січня.

Вантажне судно під прапором Португалії Solong 10 березня зіткнулося з танкером Stena Immaculate, що стояв на якорі приблизно за 20 кілометрів від узбережжя північно-східної Англії.

Це спричинило пожежу, яка тривала майже тиждень. Рятувальники врятували 36 людей з обох суден. Пернія, громадянин Філіппін, зник безвісти і вважається загиблим.

Екологічний збиток від зіткнення виявився набагато меншим, ніж спочатку побоювалися.