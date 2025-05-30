Столкновение судов возле Британии: российский капитан отвергает обвинения

59-летний россиянин Владимир Мотин, капитан грузового судна, которое в марте столкнулось с танкером в Северном море у британских берегов, отверг выдвинутые против него обвинения в непредумышленном убийстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Уроженец Санкт-Петербурга Мотин в пятницу принял участие в предварительном судебном заседании по видеосвязи.

Российскому капитану контейнеровоза Solong в марте предъявили обвинение в непредумышленном убийстве 38-летнего Марка Анджело Перния, члена экипажа грузового судна.

С помощью русского переводчика Мотин отверг обвинения, после чего суд решил продлить его содержание под стражей. Слушания по существу назначены на 12 января.

Грузовое судно под флагом Португалии Solong 10 марта столкнулось с танкером Stena Immaculate, стоявшим на якоре примерно в 20 километрах от побережья северо-восточной Англии.

Это вызвало пожар, который длился почти неделю. Спасатели спасли 36 человек с обоих судов. Перния, гражданин Филиппин, пропал без вести и считается погибшим.

Экологический ущерб от столкновения оказался гораздо меньшим, чем изначально опасались.