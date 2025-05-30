Лідерка німецьких ультраправих похвалила Орбана як "світоча свободи"
Співлідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель похвалила угорського прем'єра Віктора Орбана як "світоча свободи".
Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".
Під час свого виступу у рамках конференції у Будапешті, що пов’язана з конференцією Conservative Political Action у США, лідерка "АдН" заявила, що відчуває "вітер змін у Європі" і що мабутнє "за вільними, патріотичними громадянами і суверенними націями".
"Прем’єре Віктор Орбан, дякую вам і вашій країні за те, що прийняли нас усіх. Ви є справжнім світочем свободи",– сказала Вайдель.
Також у виступі вона нарікала на останні рішення щодо "АдН" у Німеччині, зокрема класифікацію її як екстремістської (яку потім призупинили).
"Вони шпигують за опозицією, щоб оголосити "АдН" ворогом конституції, створюючи привід для оголошення партії поза законом", – заявила Вайдель.
Окрім Вайдель, на захід у Будапешті прибули також лідер австрійських ультраправих Герберт Кікль, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе. Президент США Дональд Трамп надіслав відеозвернення.
На шляху з конференції Вайдель завітала на зустріч з Віктором Орбаном – вже другу з початку року. Перша відбулась у середині лютого, за лічені тижні до дострокових виборів у Німеччині. Тоді угорський премʼєр відкрито підтримав "Альтернативу для Німеччини".
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