Лидер немецких ультраправых похвалила Орбана как "светоч свободы"

Солидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель похвалила венгерского премьера Виктора Орбана как "светоч свободы".

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Во время своего выступления в рамках конференции в Будапеште, связанной с конференцией Conservative Political Action в США, лидер "АдН" заявила, что чувствует "ветер перемен в Европе" и что будущее "за свободными, патриотическими гражданами и суверенными нациями".

"Премьер Виктор Орбан, спасибо вам и вашей стране за то, что приняли нас всех. Вы настоящий светочей свободы", – сказала Вайдель.

Также в выступлении она сетовала на последние решения в отношении "АдН" в Германии, в частности классификацию ее как экстремистской (которую затем приостановили).

"Они шпионят за оппозицией, чтобы объявить „АдН" врагом конституции, создавая повод для объявления партии вне закона", – заявила Вайдель.

Кроме Вайдель, на мероприятие в Будапешт прибыли также лидер австрийских ультраправых Герберт Кикль, премьер Словакии Роберт Фицо, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Президент США Дональд Трамп прислал видеообращение.

По дороге с конференции Вайдель встретилась с Виктором Орбаном, что стало их второй встречей с начала года. Первая состоялась в середине февраля, за несколько недель до досрочных выборов в Германии. Тогда венгерский премьер открыто поддержал "Альтернативу для Германии".

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