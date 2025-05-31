Каллас про відносини з США: жорстка любов краще, ніж відсутність любові

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас відреагувала на заяви глави Пентагону Піта Гегсета, який вперше визнав зусилля Європи з нарощення оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Жорстка любов" краще, ніж відсутність любові, заявила головна дипломатка ЄС у відповідь на заяви міністра оборони США щодо військових витрат Європи.

"Тим не менш, це любов, тому це краще, ніж відсутність любові", – сказала Каллас журналістам у суботу на оборонному форумі в Сінгапурі.

"Ви чули його промову. Він був досить позитивно налаштований щодо Європи, тож там точно є певна любов", – сказала вона.

Раніше Гегсет сказав делегатам конференції в Сінгапурі, що "ми підштовхуємо наших європейських союзників до того, щоб вони більше відповідали за власну безпеку – інвестували в свою оборону".

"Завдяки президенту Трампу вони активізуються", – сказав міністр. Він назвав Польщу і країни Балтії "зразковими союзниками".

Вказуючи на розбіжності в Європі щодо військових витрат, Каллас сказала, що "деякі з нас вже давно зрозуміли, що нам потрібно інвестувати в оборону".

"Європейський союз переключився і переосмислив нашу власну парадигму як мирний проєкт, підкріплений жорсткою обороною", – сказала вона.

Раніше цього тижня європейські країни офіційно ухвалили пакет військових витрат на суму 150 мільярдів євро.

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілю заявив у середу, що Європа повинна уникати "гнівного розлучення" зі США, попередивши, що "майже неминуче нам доведеться стояти на власних ногах в питаннях оборони в Європі, тому що американці будуть все більше і більше відходити".

"Це добре, що ми робимо більше, але я хочу підкреслити, що безпека Європи і безпека Тихоокеанського регіону дуже взаємопов'язані", – сказала Каллас в Сінгапурі, посилаючись на китайські поставки до Росії і північнокорейських солдатів, які воюють на боці РФ в Україні