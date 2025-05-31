Каллас об отношениях с США: жесткая любовь лучше, чем отсутствие любви

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас отреагировала на заявления главы Пентагона Пита Хегсета, который впервые признал усилия Европы по наращиванию обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Жесткая любовь" лучше, чем отсутствие любви, заявила главный дипломат ЕС в ответ на заявления министра обороны США по военным расходам Европы.

"Тем не менее, это любовь, поэтому это лучше, чем отсутствие любви", – сказала Каллас журналистам в субботу на оборонном форуме в Сингапуре.

"Вы слышали его речь. Он был достаточно позитивно настроен в отношении Европы, поэтому там точно есть определенная любовь", – сказала она.

Ранее Хегсет сказал делегатам конференции в Сингапуре, что "мы подталкиваем наших европейских союзников к тому, чтобы они больше отвечали за собственную безопасность – инвестировали в свою оборону".

"Благодаря президенту Трампу они активизируются", – сказал министр. Он назвал Польшу и страны Балтии "образцовыми союзниками".

Указывая на разногласия в Европе в отношении военных расходов, Каллас сказала, что "некоторые из нас уже давно поняли, что нам нужно инвестировать в оборону".

"Европейский союз переключился и переосмыслил нашу собственную парадигму как мирный проект, подкрепленный жесткой обороной", – сказала она.

Ранее на этой неделе европейские страны официально приняли пакет военных расходов на сумму 150 миллиардов евро.

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилю заявил в среду, что Европа должна избегать "гневного развода" с США, предупредив, что "почти неизбежно нам придется стоять на собственных ногах в вопросах обороны в Европе, потому что американцы будут все больше и больше отходить".

"Это хорошо, что мы делаем больше, но я хочу подчеркнуть, что безопасность Европы и безопасность Тихоокеанского региона очень взаимосвязаны", – сказала Каллас в Сингапуре, ссылаясь на китайские поставки в Россию и северокорейских солдат, воюющих на стороне РФ в Украине