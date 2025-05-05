Премьер Косова готов пойти на коалицию, чтобы разблокировать работу парламента

Глава правительства частично признанного Косова Альбин Курти предложил оппозиционной партии создать коалицию, пытаясь преодолеть политический кризис, который продолжается в стране последние недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Курти в понедельник предложил создать коалицию Демократической лиге Косова – третьей по величине партии страны, которая сейчас находится в оппозиции.

Демократическая лига вместе с двумя другими оппозиционными партиями уже месяц блокирует назначение спикера парламента, без чего тот не может начать полноценную работу и, в частности, утвердить состав правительства.

Партия Курти – Движение "Самоопределение" – по итогам парламентских выборов в начале февраля победила, но не получила большинства, поэтому нуждается в поддержке кого-то из оппозиции.

При этом Курти, который возглавляет правительство Косова уже шестой год, имеет конфликтные отношения как с внутренними политическими оппонентами, так и с международными союзниками, прежде всего ЕС и США.

Нынешний политический кризис является беспрецедентным для Косова со времени провозглашения им независимости в 2008 году. В Европейском Союзе ранее призвали Приштину преодолеть разногласия.

Подробнее о контексте выборов в Косове – в статье Выборы под угрозой "болезненных компромиссов".