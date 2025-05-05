В Испании расследуют кражу железнодорожных кабелей, министр говорит о "саботаже"

В Испании начали расследование после серии инцидентов на железнодорожных путях, которые привели к задержкам в движении на высокоскоростной линии между Мадридом и Севильей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El País.

Расследование кражи железнодорожных кабелей в пяти местах в провинции Толедо ведет испанская Гражданская гвардия.

В Министерстве внутренних дел Испании заявили, что правоохранители поддерживают "постоянный контакт как с оператором железнодорожной инфраструктуры (Adif), так и с другими органами, имеющими отношение к происшествию, чтобы выяснить обстоятельства и установить виновных".

Между тем министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, комментируя инцидент, назвал его саботажем.

"Это достаточно скоординированное действие. Тот, кто это сделал, знал, что делает", – пояснил он.

Кража кабелей, произошедшая поздно вечером 4 апреля, привела к задержкам десятков поездов, курсировавших между Мадридом и Андалусией.

По состоянию на обед понедельника движение по железной дороге было в основном восстановлено.

Отметим, что в прошлом году о подобных инцидентах сообщалось в Германии и Франции.