Європарламент позбавив імунітету литовського євродепутата, який принижував ЛГБТ

У вівторок Європейський парламент проголосував за зняття депутатської недоторканності з литовського євродепутата Пятраса Гражуліса, який представляє фракцію "Європа суверенних націй".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.lt.

Гражуліс звинувачується в публічному приниженні та образі групи людей на підставі їхньої сексуальної орієнтації.

Про початок процедури позбавлення імунітету голова ЄП Роберта Метсола оголосила ще в жовтні. Відповідно до процедури, запит був переданий на розгляд Комітету з правових питань парламенту.

Гражулісу була надана можливість викласти свою позицію – слухання проходило в закритому форматі. Сам політик розповів LRT.lt, що на засіданні комітету цитував послання апостола Павла до Римлян з Біблії.

"Коли я прийшов на засідання комітету, вони навіть не читали моєї справи, не знали, про що йдеться. Коли я почав говорити про Святе Письмо, мені сказали: говоріть по темі. Я відповів: навіщо ви мене тоді запрошували?.. І ще підкреслили, що ніхто не має права тут бути присутнім, і, не дай Боже, ти скажеш, про що ми тут говорили. Це мені нагадало радянські суди", – заявив він.

Гражуліс не вважає, що вчинив правопорушення, принижуючи людей за ознакою їхньої сексуальної орієнтації. "Спочатку тоді судіть апостола Павла, а не мене", – додав він.

Незважаючи на виступ Гражуліса, наприкінці квітня 23 члени комітету проголосували за зняття імунітету, один утримався.

У підготовленому комітетом висновку йдеться, що Гражуліс звинувачується в тому, що 26 травня 2022 року в будівлі Сейму після закінчення парламентського засідання з питання реєстрації цивільного союзу, в присутності представників ЗМІ, під час дискусії з оператором публічно насміхався, принижував і ображав групу людей за ознакою їхньої сексуальної орієнтації.

У вівторок за зняття імунітету проголосував весь Європейський парламент.

Генеральний прокурор Ніда Грунскене, посилаючись на рішення Вільнюського окружного суду від 4 вересня 2024 року, у вересні минулого року звернулася до голови ЄП з проханням про зняття імунітету з Гражуліса.

За даними прокуратури, матеріали справи дають підстави вважати, що він вчинив злочин, передбачений частиною 2 статті 170 Кримінального кодексу. В рамках цього розслідування потерпілими визнано п'ятьох осіб.

Варто зазначити, що у 2023 році парламент Литви відкликав мандат депутата Пятраса Гражуліса за порушення присяги, позбавивши його можливості балотуватися до парламенту або на посаду президента протягом десяти років. Його упіймали на "кнопкодавстві".