Укр Рус Eng

Європарламент позбавив імунітету литовського євродепутата, який принижував ЛГБТ

Новини — Вівторок, 6 травня 2025, 13:54 — Іванна Костіна

У вівторок Європейський парламент проголосував за зняття депутатської недоторканності з литовського євродепутата Пятраса Гражуліса, який представляє фракцію "Європа суверенних націй".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.lt.

Гражуліс звинувачується в публічному приниженні та образі групи людей на підставі їхньої сексуальної орієнтації.

Про початок процедури позбавлення імунітету голова ЄП Роберта Метсола оголосила ще в жовтні. Відповідно до процедури, запит був переданий на розгляд Комітету з правових питань парламенту.

Гражулісу була надана можливість викласти свою позицію – слухання проходило в закритому форматі. Сам політик розповів LRT.lt, що на засіданні комітету цитував послання апостола Павла до Римлян з Біблії.

"Коли я прийшов на засідання комітету, вони навіть не читали моєї справи, не знали, про що йдеться. Коли я почав говорити про Святе Письмо, мені сказали: говоріть по темі. Я відповів: навіщо ви мене тоді запрошували?.. І ще підкреслили, що ніхто не має права тут бути присутнім, і, не дай Боже, ти скажеш, про що ми тут говорили. Це мені нагадало радянські суди", – заявив він.

Гражуліс не вважає, що вчинив правопорушення, принижуючи людей за ознакою їхньої сексуальної орієнтації. "Спочатку тоді судіть апостола Павла, а не мене", – додав він.

Незважаючи на виступ Гражуліса, наприкінці квітня 23 члени комітету проголосували за зняття імунітету, один утримався.

У підготовленому комітетом висновку йдеться, що Гражуліс звинувачується в тому, що 26 травня 2022 року в будівлі Сейму після закінчення парламентського засідання з питання реєстрації цивільного союзу, в присутності представників ЗМІ, під час дискусії з оператором публічно насміхався, принижував і ображав групу людей за ознакою їхньої сексуальної орієнтації.

У вівторок за зняття імунітету проголосував весь Європейський парламент.

Генеральний прокурор Ніда Грунскене, посилаючись на рішення Вільнюського окружного суду від 4 вересня 2024 року, у вересні минулого року звернулася до голови ЄП з проханням про зняття імунітету з Гражуліса.

За даними прокуратури, матеріали справи дають підстави вважати, що він вчинив злочин, передбачений частиною 2 статті 170 Кримінального кодексу. В рамках цього розслідування потерпілими визнано п'ятьох осіб.

Варто зазначити, що у 2023 році парламент Литви відкликав мандат депутата Пятраса Гражуліса за порушення присяги, позбавивши його можливості балотуватися до парламенту або на посаду президента протягом десяти років. Його упіймали на "кнопкодавстві".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Європарламент Литва
Реклама: