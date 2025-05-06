Европарламент лишил иммунитета литовского евродепутата, унижавшего ЛГБТ

Во вторник Европейский парламент проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с литовского евродепутата Пятраса Гражулиса, который представляет фракцию "Европа суверенных наций".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.lt.

Гражулис обвиняется в публичном унижении и оскорблении группы людей на основании их сексуальной ориентации.

О начале процедуры лишения иммунитета председатель ЕП Роберта Метсола объявила еще в октябре. В соответствии с процедурой, запрос был передан на рассмотрение Комитета по правовым вопросам парламента.

Гражулису была предоставлена возможность изложить свою позицию – слушания проходили в закрытом формате. Сам политик рассказал LRT.lt, что на заседании комитета цитировал послание апостола Павла к Римлянам из Библии.

"Когда я пришел на заседание комитета, они даже не читали моего дела, не знали, о чем идет речь. Когда я начал говорить о Священном Писании, мне сказали: говорите по теме. Я ответил: зачем вы меня тогда приглашали? И еще подчеркнули, что никто не имеет права здесь присутствовать, и, не дай Бог, ты скажешь, о чем мы здесь говорили. Это мне напомнило советские суды", – заявил он.

Гражулис не считает, что совершил правонарушение, унижая людей по признаку их сексуальной ориентации. "Сначала тогда судите апостола Павла, а не меня", – добавил он.

Несмотря на выступление Гражулиса, в конце апреля 23 члена комитета проголосовали за снятие иммунитета, один воздержался.

В подготовленном комитетом заключении говорится, что Гражулис обвиняется в том, что 26 мая 2022 года в здании Сейма после окончания парламентского заседания по вопросу регистрации гражданского союза, в присутствии представителей СМИ, во время дискуссии с оператором публично насмехался, унижал и оскорблял группу людей по признаку их сексуальной ориентации.

Во вторник за снятие иммунитета проголосовал весь Европейский парламент.

Генеральный прокурор Нида Грунскене, ссылаясь на решение Вильнюсского окружного суда от 4 сентября 2024 года, в сентябре прошлого года обратилась к председателю ЕП с просьбой о снятии иммунитета с Гражулиса.

По данным прокуратуры, материалы дела дают основания полагать, что он совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 170 Уголовного кодекса. В рамках этого расследования потерпевшими признаны пять человек.

Стоит отметить, что в 2023 году парламент Литвы отозвал мандат депутата Пятраса Гражулиса за нарушение присяги, лишив его возможности баллотироваться в парламент или на пост президента в течение десяти лет. Его поймали на "кнопкодавстве".