Фицо не один будет представлять Словакию в Москве 9 мая

В Россию на так называемый парад ко дню победы 9 мая отправится несколько представителей Словакии, помимо премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сказал в интервью TA3 евродепутат от Словакии Эрик Калиняк, сообщает "Европейская правда".

По словам Эрика Калиняка – сына министра обороны Словакии Роберта Калиняка, – он поедет в Москву 9 мая вместе со словацким премьером.

Также к ним присоединятся другой словацкий депутат Любош Блага и, "вероятно, также депутат Национального совета Словакии Рихард Глюк", добавил политик.

Фицо ранее признал, что некоторые европейские страны отказали в разрешении на пролет над своей территорией специальному правительственному самолету Словакии. Пока неизвестно, каким маршрутом и каким образом делегация доберется до Москвы.

Роберт Фицо будет единственным главой правительства государства – члена Европейского Союза, который примет участие в параде 9 мая в Москве. Его участие вызвало широкую критику не только со стороны словацкой оппозиции, но и представителей ЕС.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас еще в апреле призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.