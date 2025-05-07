Торговые представители США проведут переговоры с Китаем по тарифам на этой неделе

Высшие торговые представители президента США Дональда Трампа проведут на этой неделе в швейцарской Женеве личные переговоры с китайским экономическим чиновником – впервые с тех пор, как США ввели пошлины против Китая.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джемисон Грир встретятся в субботу и воскресенье – 10 и 11 мая – с вице-премьером КНР Хэ Лифэном – членом Политбюро Компартии Китая и главным экономистом страны.

"Я и так должен был быть в Швейцарии для переговоров со швейцарцами. Оказалось, что китайская делегация также путешествует по Европе и будет в Швейцарии. Поэтому мы встретимся в субботу и воскресенье", – заявил Бессент.

Со своей стороны, Китай сообщил, что Хэ находится в Женеве по приглашению правительства Швейцарии.

Бессент пытался снизить ожидания относительно прорыва: он заявил, что встреча не обещает запуска полноценных переговоров о новом торговом соглашении, ведь такой процесс будет долгим.

"Это не является постоянным, особенно со стороны Китая. Текущие пошлины – это по сути эмбарго. Мы не хотим разрыва. Мы хотим честной торговли", – подчеркнул американский министр.

На вопрос, кто первым инициировал такую встречу, Бессент уклонился от прямого ответа.

"Было много звонков... Не было какого-то первого звонка. Есть много точек контакта со временем", – отметил он.

Он также не стал уточнять, предложит ли Трамп снизить пошлины до 50% в качестве жеста „доброй воли", отметив лишь, что „все на столе", и именно Трамп решит, что делать.

"По поручению президента Трампа я веду переговоры для достижения сбалансированных торговых отношений, открытия новых рынков и защиты экономической и национальной безопасности США", – заявил Грир в свою очередь.

Торговая война между США и Китаем, в рамках которой стороны ввели взаимные тарифы, превышающие 100%, практически заморозила торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.

В то же время в последние дни появляются сигналы, что стороны готовы к взаимным уступкам.

Недавно президент США Дональд Трамп признал, что ему придется снизить пошлины на китайские товары.

А СМИ сообщили, что Китай непублично отменил пошлины в размере 125% на некоторые полупроводники, произведенные в США.