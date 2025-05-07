Фицо раскритиковал план отказа от газа из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддерживает предложенную Европейской комиссией дорожную карту по прекращению импорта российских энергоносителей.

Его слова цитирует Dennik N, передает "Европейская правда".

По мнению Фицо, последствия для Евросоюза будут более серьезными, чем для России.

"Я прошу Европейскую комиссию пять раз отмерить и один раз отрезать", – сказал он.

Он считает, что дорожная карта Европейской комиссии в ее текущем виде неприемлема для правительства Словакии.

Премьер-министр Словакии также сказал, что не знает, какими будут последствия разрыва соглашения его страны с "Газпромом", срок действия которого истекает в 2034 году.

Фицо отметил, что признает стратегическую цель сокращения зависимости ЕС от других стран, но опасается роста цен на газ и считает, что последствия будут более ощутимыми для ЕС, чем для России.

Во вторник, 6 мая, Еврокомиссия представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто раскритиковал этот план, заявив об атаке на суверенитет Венгрии.

Венгрия и Словакия – единственные страны ЕС, которые полагаются на трубопроводный российский газ и нефть как основной источник.

О том, как обрывала энергетические связи с РФ Польша, читайте в статье Курс на энергетическую независимость: как Польша отказалась от российского газа.