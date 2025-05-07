Мерц хочет обсудить с Великобританией и Францией европейский "ядерный щит"

Новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о намерении обсудить с Францией и Великобританией, как может выглядеть коллективное ядерное сдерживание в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

О намерении поднять вопрос о "европейском ядерном щите" немецкий канцлер сказал во время первого зарубежного визита в новой должности – во Францию.

"Я вижу принципиальную необходимость обсудить с Францией и Великобританией вопрос о том, как мы можем совместно дать такой ответ в виде сдерживания в будущем", – сказал политик.

По его словам, такой "ядерный щит" является дополнением к "тому, о чем мы сейчас договорились с Соединенными Штатами Америки и НАТО".

Эти и другие вопросы безопасности Германия и Франция будут обсуждать в формате "три плюс три" – то есть с участием лидеров, министров иностранных дел и обороны обеих стран.

В рамках этих усилий Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон также договорились обновить немецко-французский Совет по вопросам безопасности и обороны, который существует с 1988 года.

Фридрих Мерц совершил визит в Париж через 17 часов после своего назначения, стремясь укрепить германо-французский альянс в Европе. Это первая зарубежная поездка нового канцлера Германии.

Мерц уже успел заявить, что планирует посетить Украину в ближайшее время.