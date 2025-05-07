Макрон принял временного президента Сирии во время его первого визита на Запад

Временный президент Сирии Ахмад аль-Шараа прибыл в среду, 7 мая, в Елисейский дворец с первым визитом на Запад, где его принял президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Макрон приветствовал временного сирийского президента рукопожатием в парадном дворе Елисейского дворца.

Фото: Le Figaro

В офисе президента Франции заявили, что приглашение аль-Шараа имеет целью содействовать переходу к "свободной, стабильной, суверенной Сирии, которая уважает все составляющие сирийского общества".

Там добавили, что Макрон попросит новую власть Сирии положить конец насильственным инцидентам среди гражданских лиц на межконфессиональной почве и расследовать преступления режима Башара Асада.

Переходная власть в Сирии подверглась критике из-за массовых убийств на западе страны, жертвами которых стали религиозные и этнические группы – преимущественно алавиты и друзы.

Правозащитники считают, что эти насильственные инциденты ставят под сомнение способность власти во главе с аль-Шараа контролировать ситуацию на всей территории Сирии.

Эммануэль Макрон стал первым европейским лидером, который пообщался с аш-Шараа в феврале 2025 года; во время телефонного разговора он и пригласил его во Францию.

Изменение политики Брюсселя в отношении Сирии началось после того, как в декабре 2024 года там был свергнут режим Башара Асада. В январе ЕС согласился снять санкции с нескольких ключевых секторов сирийской экономики.

А участники девятой конференции по Сирии, которая состоялась 17 марта в Брюсселе, пообещали выделить в общей сложности 5,8 млрд евро на поддержку страны.